يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباراة ودية غدا الجمعة، أمام الداخلية بدلا من عرب أفريكانو، على أن يلتقي الفريق عصر السبت المقبل مع أسوان، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق، إلى خوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية في تلك الفترة، للوصول إلى أعلى قمم الانسجام والاندماج بين كافة عناصر الفريق، قبل خوض أول مباراة في الدوري الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن خوض سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، ثم البنك الأهلي، ثم المقاولون العرب، ثم بيراميدز، ثم سموحة، ثم الأهلي، ثم إنبي.