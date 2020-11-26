نجم الإسماعيلي الجديد: الدراويش بوابتي للانضمام لمنتخب مصر

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أكد أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي، أن فريقه الجديد هو بوابته للإنضمام لصفوف منتخب مصر.

وأضاف :”أشعر بسعادة كبيرة للإنضمام لصفوف نادٍ جماهيرى ،سنقدم أفضل ما لدينا فى سبيل رسم البسمة على وجوههم”.

وبسؤاله عن ودية طلائع الجيش الأخيرة التى تألق فيها بشكل لافت للنظر أجاب الوافد الجديد للدراويش :”تجربة مميزة نجحنا فيها لتحويل التأخر لانتصار ،تلك التجارب تمنحنا ثقة كبيرة من أجل التألق فى المباريات الرسمية”.

وأتبع مصطفى :”الجهاز الفنى نجح فى استعادة معدلاتى البدنية من خلال الحصص التدريبية الشاقة التى خضعنا لها مؤخرا ،مستوايا الفنى سيظهر بشكل كبير مع بداية المباريات الرسمية”.

وأختتم حديثه :”لم احتاج وقتا للتأقلم ضمن صفوف الفريق خاصة أن طريقة لعبى تناسب طريقة لعب الفريق ،الجميع هنا اعتبرهم بمثابة اخوتى والأقرب إلى هو محمد بيومى لاعب الوسط”.