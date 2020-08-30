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تراجعت صناعة السيارات البريطانية بنسبة 18.2% الشهر الماضي حيث واجهت تلك الصناعة صعوبة قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت أرقام جديدة من جمعية مصنعي وتجار السيارات أن 110 آلاف و179 وحدة خرجت من المصانع في تشرين أول/أكتوبر 2020. ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 24 ألفا و490 سيارة مقارنة بأرقام تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.

وأرجعت الجمعية ذلك التراجع إلى قلة الصادرات التي يتم شحنها إلى أوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن قلة تصنيع السيارات للسائقين في بريطانيا.

وانخفض الإنتاج للسوق المحلية بنسبة 6ر13% إلى 18 ألفا و629 وحدة، بتراجع قدره 2921 سيارة مقارنة بالعام الماضي.