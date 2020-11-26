من منا لا يحب التخييم؟ فهو فرصة للاسترخاء بين أحضان الطبيعة الهادئة وتحت بطانية من النجوم، التي لا يمكنك رؤيتها عادةً في المدن. ومع ذلك، هناك جزء قد لا يحبه الأشخاص في التخييم، وهو الوقت الذي تتطلبه هذه المغامرة للتجهيز، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقالت مالكة ومؤسسة شركة "CAMPR" التي عاشت في الشرق الأوسط لأكثر من عقد، كريستين فورستر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "نحن نتخلص من المشقة من التخييم. ونعتني بتسليم، وتحضير، واستلام جميع احتياجات التخييم الخاصة بالأشخاص".

وأكدت فورستر، التي انتقلت إلى دبي في عام 2015، أن الأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات يرغبون في الاستمتاع بتجربة في الهواء الطلق، ولكن البعض لا يرغب بشراء، وتخزين، وتحضير معدات التخييم.

وأوضحت فورستر، وهي من جنوب أفريقيا، قائلةً: "يعيش الكثيرون في شقق لا توفر مساحة لتخزين معدات التخييم من أجل رحلة تخييم عشوائية. ولذلك، فهم لم يكتشفوا أبداً الأماكن الرائعة في الهواء الطلق".

• ما عليك سوى الظهور في موقع التخييم السري

وأكدت فورستر: "عند الوصول، يكون قد تم إعداد كل شيء لأجلك. وكل ما عليك فعله هو الاسترخاء، والاستمتاع بالمغامرة".

ويمكن للمغامرين اختيار واحدة من هذه المواقع، أو اختيار موقعهم الخاص.

وفي حال اختيار واحدة من بين تلك المواقع الأربعة، تحافظ الشركة على سرية الموقع، وتشاركها مع المغامرين قبل 3 أيام فقط من الرحلة.

وليس على المغامرين إلا الوصول بسيارتهم إلى الموقع مع الطعام، والمشروبات، وأغطية السرير، والملاءات.