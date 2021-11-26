قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، إن متحور دلتا الجديد الذي ان رصده في جنوب أفريقيا وبتسوانا، ظهر بسبب ضعف منظومة اللقاح في جنوب أفريقيا.



وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك" أن "متحور بتسوانا ضعف منظومة اللقاحات أفريقيا هو السبب في تحور الفيروس وسوف يهاجم الدول التى لديها منظومة لقاحات قوية".



وتنبأ الحداد بأن يبقى العالم في سلسلة من التحور واللقاحات حتى يتم تطعيم الجميع فى وتيرة سريعة.



وكشف مقال نشرته مجلة Nature العلمية أمس عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا المستجد (B.1.1.259 ) والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو (Nu).



وتسبب ظهور هذا المتحور الخطير في جنوب افريقيا وبتسوانا في موجة فزع كبيرة في الأوساط العلمية حول العالم، حيث رجحت دراسات علمية عدم استجابته لأي لقاح متداول حاليا.



وقالت وزارة الصحة إنها على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة 26 نوفمبر او ما يتوصل اليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالمتحور الجديد.