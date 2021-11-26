المستشار أحمد الزند رئيسا شرفيا لنادي قضاة مصر

كرم نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووزير العدل الأسبق، ومنحه الرئاسة الشرفية للنادي؛ تقديرا له على مواقفه التي دافع من خلالها عن مصر والسلطة القضائية والقضاة في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي قضاة مصر، على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي، والذي نظمه النادي.

ووجّه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، التحية إلى المستشار أحمد الزند، قائلا: "خلال الفترة التي ترأس فيها نادي قضاة مصر، كانت البلاد تشهد أصعب المراحل، غير أنه (المستشار الزند) وقف خلالها بكل قوة وعزة وكرامة، ومن خلفه قضاة مصر، وجعلوا نادي القضاة منبرا للدفاع عن الوطن والقضاء واستقلاله، حتى استطاعت مصر بجهود الشرفاء أن تخرج من هذا النفق المظلم نحو مسيرة التقدم والازدهار".

ومنح المستشار محمد عبد المحسن، المستشار الزند الرئاسة الشرفية لنادي قضاة مصر، ثم قدم المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، هدية إلى المستشار الزند بهذه المناسبة.

كما تم خلال الاحتفالية منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي قضاة مصر، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.