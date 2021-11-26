قال المايسترو نادر عباسي، مايسترو احتفالية طريق الكباش بالأقصر، إن المؤلف الموسيقي هشام نزيه قدم عملًا جبارًا في موكب المومياوات الملكية، مشيرًا إلى أنها كانت أول تجربة تشهد مشاركة كورال وأوركسترا بهذا الحجم واستخدام أشعار باللغة المصرية القديمة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الصعوبة في احتفالية طريق الكباش تكمن في زيادة توقعات المواطنين، منوهًا إلى أن الاحتفالية كانت أصعب في التجهيزات والإخراج.

وأشار إلى أن عملهم وسط المعابد كان ممتدًا حتى السابعة صباحًا؛ وخاصة أن المعابد منحتهم طاقة غير طبيعية في العمل، موضحًا أن دوره في احتفالية طريق الكباش كانت التأليف الموسيقي بالاشتراك مع أحمد الموجي.

وذكر أنه رغب في تقديم أحمد الموجي كمؤلف وإتاحة الفرصة أمامه ليبدع، متابعًا: «عملنا سويا على كل صغيرة وكبيرة والأمر صعب لأنني أعلم توقعات الناس، لكن الصدق في العمل يخرج أفضل شيء».

ولفت إلى جمع الأشعار الخاصة بعيد الأوبت من الدكتور ميسرة عبدالله، مضيفًا أنه سافر خصيصًا إلى الأقصر لمعرفة الآلات المستخدمة في العيد والذي سجلت أحداثه بالكامل على جدارية كبيرة.

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.