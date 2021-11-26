أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن سعادته باحتفالية طريق الكباش التي نظمتها وزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، قائلًا: «الحجر نطق اليوم والجميع بذل مجهودًا غير عادي».

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الاحتفالية كانت سيمفونية رائعة، مشيرًا إلى أن كل الوزارات تعاونت لتحقيق النجاح والانبهار في الحفل.

وأشار إلى أن التعاون كان جبارًا بين مختلف جهات الدولة لتقديم حدث عالمي يدخل بيت كل مواطن في العالم، موضحًا أن عرض اليوم يعزز روح الانتماء وعض وحب مصر بين المصريين بصورة أكبر.

وذكر أنه تلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكل مكان في العالم تشيد بعظمة الحفل، مؤكدًا أنه هنأ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على النجاح غير العادي المحقق اليوم.

ونفى عمل أجنبي على مشروع طريق الكباش منذ عام 1949 وحتى الآن، متابعًا: «قمنا بسيمفونية رائعة منذ عام 2004 شملت الحفر وإزالة الإشغالات وإخراج التماثيل، الطريق لم يكتمل لكنه قد يزار من السياحة العالمية».

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.