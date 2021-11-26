المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات جاءت من أفكار المواكب الفرعونية

قال المهندس محمد عطية المشرف الفني لحفل طريق الكباش، إن الدولة تهدف إلى إعادة ربط المصري القديم بالجديد، عن طريق الاتصال بالحضارة الفرعونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ طريق الكباش يعتبر اتصالًا بالبهجة والحياة.

وأوضح أنّ الديكورات التي ظهرت في الحفل جاءت من أفكار المواكب الفرعونية مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة بما لا يتعارض مع الحضارة الفرعونية والحقائق التاريخية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.