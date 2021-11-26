وسط أجواء احتفالية مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعبق التاريخ، اتجهت أنظار العالم مساء أمس الخميس إلى الحدث الأسطوري حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الحضارة الفرعونية الأقصر.

أقيم الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وتضمن الحفل تقديم أنشودة آمون رع بصوت الفنان الأوبرالي عز الأسطول، مع عرض فني مبهر مستوحى من عيد الأوبت القديم.

ولفت عز الأسطول، الأنظار اليه بإبداعه في الغناء باللغة الديموطيقية القديمة، وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثيرين الذين يرغبون في التعرف على هذا الوجه الجديد.

وفي السطور التالية.. تعرف على عز الأسطول الذي غنى باللغة الديموطيقية القديمة أنشودة "آمون رع".

هو مطرب وملحن راي أصوله من المغرب، يعيش في مصر، درس بكلية التربية الموسيقية قسم الغناء الأوبرالي، بدايته كانت بالمشاركة في فرقة شرقيات فتحي سلامة، ثم فريق فلامنكا وائل خضر، ثم فريق صحرا.

مزج عز الأسطول في الغناء بين موسيقى الراي والصوفية والمفردة الصعيدية في العديد من حفلاته التي يقدمها في ساقية الصاوي، وأسس مؤخرا شركة خاصة تحمل اسمه، كما

قدم أيضا أغنية فيلم "خان تيولا".





وقال عز الأسطول على هامش احتفال طريق الكباش مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الفضل في وصوله للمشاركة بهذا الحفل يرجع للمايسترو نادر عباسي.

وذكر أن الأغنية جاءت عبارة عن كلمات لقدماء المصريين مترجمة من الهيروغليفية، موضحا أن الشاعرة هناء يوسف هي من قامت بتحويل هذه الكلمات إلى أغنية.