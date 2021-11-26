محافظة أسوان توضح سبب رفض بعض متضرري السيول الانتقال للوحدات الجديدة

قالت مرفت السمان رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بمحافظة أسوان، إنّ انتقال الأسر المتضررة من السيول تم فور حدوثها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن المحافظة تحركت مع ورود أول استغاثة، وبدأت تقييم الوضع على الأرض.

وتابعت: "طلبنا من الأهالي من لديه استعداد للانتقال للوحدات السكنية في حي السلام.. الوحدات جاهزة بكل الأثاث، والمواطن ينتقل بحقيبة ملابسه فقط".

وأفادت بأن بعض الأسر فضّلت عدم الانتقال إلى الوحدات نظرًا لارتباطها الشديد بمكانها، واختاروا الإقامة لدى أقارب لهم، معقبة: "نزلنا لرغبة الأهالي.. من يريد الانتقال أهلًا وسهلا به.. والوحدات جاهزة لاستقبالهم".

وأشارت إلى أنه تم توفير 504 وحدات سكنية للمتضررين من السيول، وقد انتقلت 83 أسرة إلى هناك، مؤكدة أن الوحدات تستوعب كل الأسر المتضررة لا سيّما لأضرار الانهيارات الكلية.

وصباح الخميس، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.