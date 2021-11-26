حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور المزيد من تحورات فيروس كورونا، غير القابلة للرصد بواسطة تحليل PCR حتى الآن، على خلفية رصد سلالة متحورة جديدة من فيروسات كورونا التاجية والتي أطلق عليها أوميكرون.

وحذرت المنظمة في بيان لها مساء اليوم أيضا من احتمالية تغير الأعراض المعروفة والتشخيص السريري المعتاد لإصابات كورونا، وظهور أعراض جديدة.

ومما يزيد المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من الإغلاق تذكر ببداية جائحة "كوفيد 19" حذرت المنظمة من احتمالية انخفاض فاعلية التدابير الصحية المتخذة حاليا والعلاجات واللقاحات المتاحة.

وأعلنت المنظمة اليوم الجمعة أن "بي. وان. وان. 529" هي إحدى سلالات فيروس كورونا المقلقة، وتم تسميتها بـ أوميكروم.

ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، يعد هذا التصنيف إشارة إلى أن هذه السلالة المتحورة أكثر عدوى أو تؤدي إلى مسار مرضي أكثر خطورة. وقالت المنظمة إن هذه السلالة التي أطلق عليها اسم "أوميكرون" لديها عدد كبير من الطفرات وبعضها يثير القلق.

وأشارت دلائل أولية إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذه السلالة مقارنة بالسلالات الأخرى التي تشمل أيضا متحور دلتا السائد حاليا. ووفقا للمنظمة تم اكتشاف هذه السلالة في جنوب أفريقيا باستخدام التحليل الجيني في 9 نوفمبر الجاري، وتم اكتشاف هذه السلالة وراثيا حتى الآن أقل من 100 مرة. وثبت لعلماء المنظمة وجود العديد من التحورات التي يعتقد العلماء أنها يمكن أن تؤدي إلى انتقال أسهل للمرض. وامتنعت المنظمة عن الإعلان عن تفاصيل حاسمة بشأن مدى فاعلية اللقاحات الحالية، لكنها قالت إنه سوف تمر أسابيع قبل أن تتضح الآثار الدقيقة للإصابة بهذه السلالة.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى تشديد وسائل الرقابة والترصد والتحليل لاستكشاف مدى انتشار السلالة المتحورة الجديدة.