مدير سابق للمتحف المصري: الرئيس السيسى أنقذ طريق الكباش

قال الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير السابق، إنّ احتفالية طريق الكباش تشبه ما كنا يَجري من المصريين القدماء في مصر القديمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن معبد الاقصر اليوم في حالة جيدة جدًا، لافتًا إلى أن طريق الكباش كان قد تم ردمه تماما قبل إعادة الاهتمام به.

وأوضح أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ طريق الكباش بتوجيهه بضرورة الانتهاء من هذا العمل لحماية آثار هذا الطريق الكباش، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًّا هو إنقاذ التراث المصري.

ولفت إلى أن احتفالية طريق الكباش ضمان لحماية التراث من التعدي عليه، مؤكّدًا أن هذه الخطوة ستعود بالخير على أبناء محافظة الأقصر بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.