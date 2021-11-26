توافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بشكل كبير إلى مقر النادي بالجزيرة صباح الجمعة لتسجيل حضورهم تمهيدا للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة.

ولابد من حضور أكثر من 50% من أعضاء الجمعية العمومية لتبدأ الانتخابات التي ستحدد مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعها الثاني اليوم، الجمعة، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للنادي، حيث تجرى انتخابات النادي الأهلي في التاسعة صباحًا وحتى تمام السابعة مساءًا، بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية أمس، وكذلك مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 20 يونيو الماضي عن الفترة من 1 يوليو 2020 الي 30 يونيو 2021 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، بجانب اعتماد الميزانية ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2021 ـ2022 ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وبدأت عملية تسجيل حضور في التاسعة صباح أمس، ولعدم اكتمال النصاب القانوني تأجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى اليوم، ويشترط فيه حضور10% أو بحضور 5 الأف عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويتنافس على مقعد الرئيس محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي بجانب خالد سليمان، وتعد المنافسة شبه محسومة لصالح الخطيب، فيما تضم قائمته كلًا من: العامري فاروق نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وحسام غالي و خالد عبدالقادر أعضاء فوق السن، مع مي عاطف ومحمد الجارحي تحت السن.

وتأكد نجاح العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الحالي، في الانتخابات المقبلة بالتزكية على نفس المنصب، بعد عدم ترشح أي شخص ضده حتى غلق الباب رسميا.

فيما سيشهد منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي المقبلة منافسة قوية بعد ترشح خالد الدرندلي أمام خالد مرتجي، وهما عضوان بالمجلس الحالي. وخرج الدرندلي من قائمة محمود الخطيب، بعدما فضل الأخير استمرار خالد مرتجي معه وترشحه على أمانة الصندوق في الانتخابات المقبلة.

بينما يتنافس على مقعد العضوية فوق السن في انتخابات الأهلي 11 مرشحا، هم طارق قنديل والدماطي ومهند مجدي وسراج الدين وهم أعضاء المجلس الحاليبالإضافة إلى محمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبدالقادر ومحمد أحمد وأحمد نبيل ومنار سعيد.

ويتنافس على العضوية تحت السن في انتخابات الأهلي، 5 مرشحين هم محمد الجارحي عضو المجلس الحالي، ومي عاطف ومحمد رأفت وعمر محمد ياسين وعبدالله ضياء.

من جهتها أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات النادي هم فقط الأعضاء المسددون لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021 » أو الحالي «2021-2022». وقالت اللجنة القضائية إن التحقق من شخصية العضو يتم من خلال ابراز الرقم القومي وكارنيه النادي، وتقديمهما للسيد المستشار في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي. وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.

وكانت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي قد انتهت من إعداد المكان المخصص لاستقبال أعضاء الجمعة العمومية «خيمة التصويت»، وقامت الإدارة التنفيذية للنادي بتزويد الخيمة بكافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من إضاءة وأجهزة تكييف وصوتيات ومقاعد وطاولات وغرف للتصويت لكافة اللجان فضلا عن اقامة منصة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات .

في سياق متصل قررت إدارة النادي الأهلي تشكيل العديد من اللجان الإرشادية؛ بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على ارقام اللجان الخاصة بهم قبل الدخول لعملية التصويت وتتواجد اللجان الإرشادية أمام وبجوار خيمة التصويت للرد على استفسارات الأعضاء.

كا قامت الإدارة التنفيذية بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء أثناء سير العملية الانتخابية، مع تخصيص باب محدد للدخول وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على ثمانية أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، مع توفير سيارات «الجولف» لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك للتيسير على الجميع، ولضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار « 4جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي، وتخصيص أتوبيسات لنقل الأعضاء من فرع مدينة نصر والشيخ زايد إلى المقر الرئيسي بالجزيرة.

وقامت إدارة النادي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأعضاء أثناء عملية التصويت، بعد أن تم تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج بمسافات مناسبة لمنع النتكدس والزحام. وتوفير لجنة طبيبة وفريق طبي متكامل ، الى جانب وجود عدد من سيارات الإسعاف ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال العملية الانتخابية.