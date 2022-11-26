الجزائر وتونس تؤكدان توافق رؤى ومواقف البلدين حول التهديدات المشتركة

أكدت الجزائر وتونس على توافق رؤى ومواقف البلدين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لعمامرة نقل رسالة من الرئيس الجزائري إلى نظيره التونسي؛ تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق.

وبحسب البيان، شكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات، التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، فضلا عن استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.

وفي السياق ذاته، أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.