كييف تطلق برنامج مساعدات غذائية لكسب الدعم الأفريقي والآسيوي

أعلنت كييف إطلاق برنامج مساعدات دولية يطلق عليه اسم "حبوب من أوكرانيا"، اليوم السبت، في محاولة لكسب دعم دول في إفريقيا وآسيا لمحاولاتها الرامية لمحاربة الغزو الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي يزور كييف حاليا: "أوكرانيا كانت وستظل دائما الضامن للأمن الغذائي العالمي، وحتى في ظل ظروف الحرب القاسية هذه، تعمل القيادة الأوكرانية من أجل الاستقرار العالمي."

وذكر زيلينسكي أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 60 سفينة من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، إلى دول مثل السودان أو اليمن أو الصومال بحلول منتصف العام المقبل.

ووافقت عدة دول أوروبية على تمويل عمليات التسليم في إطار برنامج الأغذية العالمي، وعلى سبيل المثال، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس بالفعل، أن سفينة تابعة للبرنامج برعاية ألمانيا، في طريقها لتسليم الحبوب الأوكرانية إلى إثيوبيا.