محافظ المنوفية يسلم مشروعات صغيرة بتمويل 10 ملايين جنيه

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المشروعات تنوعت ما بين ماكينات خياطة وشنط لأعمال صيانة المحمول والحاسب الآلي وشهادات تقدير للمتدربين المتميزين من شباب قرية زنارة وقرى مركز تلا.

يأتي ذلك انطلاقاً من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز ثقافة العمل الحر، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة غير النظامية ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقرى مركز تلا.

كما سلم محافظ المنوفية شيك لأحد مواطني قرية سمليج بتلا لدعمه في توسيع نشاطه القائم لتصنيع الكرتون وإعادة تدويره، حيث بلغ إجمالي التمويل أكثر من 10 ملايين جنيه، بهدف إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفر فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تساهم في بناء المجتمع.

يأتي ذلك بحضور إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وأحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز.

أكد المحافظ، في تصريح اليوم الأحد، دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، موضحا التنسيق الدائم والفعال وتعزيز جميع الجهود لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من انتشار البطالة.

وأوضح المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي يستهدف تدريب 250 شابا مستفيدا من الجنسين، وكذا المرأة المعيلة، وذوي الهمم من قاطني قرى مركز تلا على المهارات الريادية وريادة الأعمال للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب على الحرف الأكثر احتياجاً لسوق العمل.

وأكد أنه تم تنفيذ تدريبات فنية لـ80 مستفيدا على حرفة الخياطة، 65 مستفيدا على حرفة البورسلين والمشغولات اليدوية، وكذا 38 مستفيدا على حرفة صيانة الحاسب الآلي والتليفون المحمول، فضلاً عن تدريب 14 مستفيدا على صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك وفقاً لرؤية محافظ المنوفية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم في توفير فرص عمل جادة لهم.

وأضاف حجازي، أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية وحتى الآن، تم ضخ 2.5 مليار جنيه لإقامة 92 ألف مشروع بمختلف القطاعات الصناعي والتجاري والخدمي ساهم في توفير 195 ألف فرصة عمل، كما وفر الجهاز منح بإجمالي تمويل ما يزيد عن 192 مليون جنيه لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، وفي مجال تدريبات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر تم تنفيذ 52 دورة لـ1300 متدرب.