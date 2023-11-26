سمير كمونة: موديست لا يصلح للعب في الأهلي

قال سمير كمونة، المدير الفني لفريق الخمس الليبي، إن فريق الأهلي استحق الفوز على ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف كمونة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لديه القدرة على صناعة الفارق مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشار كمونة خلال تصريحاته إلى أن الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري إفريقيا هذا الموسم، مؤكداً أن الأهلي يملك جودة لاعبين أعلى من أي فريق أخر.

وتابع كمونة، أن صلاح محسن يمتلك مقومات المهاجم الجيد، مشيراً إلى أن هدفه في فريق الغاني سيعيد له الثقة لنفسه مع الفريق، ولكن الأهلي يجب أن يدعم الفريق بمهاجم سوبر متميز، قائلاً: «الأهلي محتاج مهاجم أفريقي مهم»، مؤكداً أنه لا يرشح مهاجم في الدوري المصري للعب في النادي الأهلي في الوقت الجاري.

وأكد كمونة، أن الفرنسي موديست، لا يصلح للعب في النادي الأهلي، مشيراً أن إمكانياته لا تليق باللعب في النادي الأهلي، قائلا «الأهلي غير قادر على ضم مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الفريق في الفترة الأخيرة»، مؤكداً أنه اعترض على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي عن الفريق.