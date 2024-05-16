انتهاء امتحانات نهاية العام لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي

تنتهي اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي بعدد من المحافظات والتي بدأت 8 مايو الجاري، مع استمرار عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بإعلان نتائج امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها مراجعة دقيقة.

وبالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، شددت الوزارة على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وشددت على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

وأشارت إلى توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.