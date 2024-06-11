موازنة النواب: الدعم النقدي للخبز سيوفر 40 مليار جنيه تذهب إلى جيوب غير المستحقين

طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة الجديدة، بإجراء إصلاحات ضريبية؛ من أجل تخفيف الأعباء الضريبية «الكثيرة والمتعددة»، من خلال تشريعات جديدة تقدم إلى البرلمان.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن هناك الكثير من الضرائب التي تشكل عبئًا على تكلفة الإنتاج وتنعكس على الأسواق، مشددا أنه على المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة إعداد حزمة من التشريعات الجديدة التي تتضمن إصلاحات ضريبية وعرضها على مجلس النواب.

وضرب مثالًا بـ «الضريبة على أرباح الشركات»، والتي تفرض بنسبة مقطوعة 22.5%، لا سيما وأنها تعد «معرقلة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بأن تصبح هذه الضريبة في صورة شرائح.

وفي سياق آخر، دعا إلى التحول من نظام دعم الخبز العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في القضاء على «التسريب» وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي سيوفر أكثر من 40 مليار جنيه كانت تذهب إلى «جيوب غير المستحقين».

وأوضح أن المواطن سيحصل في نظام الدعم النقدي على 200 جنيه شهريًا كقيمة لدعم الخبز، مع مضاعفة هذا المبلغ بحسب عدد أفراد الأسرة.