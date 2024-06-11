شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا لاذعًا على واقعة تأجير صالة الدكتور حسن مصطفى للألعاب الرياضية لإعطاء الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة، واصفها إياها بـ «الفضيحة والجريمة».
وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين: «تأجير صالة الدكتور حسن مصطفى لوحدها فضيحة وجريمة مصيبة سوداء، مش عارف أضحك ولا أبكي ولا أصرخ، صالة من أهم وأكبر المنشآت التابعة للدولة متأجرة علشان حصة مراجعة نهائية لمدرس! أقسم بالله أنت لو مسئول عن ساحة شعبية تحت كوبري ما هتعمل كدا».
واستنكر مشهد تجمهر الطلاب في مدرجات الصالة حول المدرس، قائلًا إن الصورة أكثر صدمة من فكرة تأجير الصالة نفسها، متسائلا: «ده تعليم من أي نوع؟ درس خصوصي.. أنتم متخيلين المأساة اللي وصلنا لها بأن ده شكل من أشكال التعليم ف مصر!».
وطرح سلسلة من التساؤلات الغاضبة قائلا: «مين ده علشان يلم الناس دي كلها؟ ده لو بيوزع صكوك الغفران أو معاه الامتحان نفسه مش هيكون الحشد ده! ألوف مؤلفة مش فاضل غير أعلام وزمامير وشماريخ ».
وكشف «أمين» عن أن إيراد تلك «الحصة» بلغ مليون جنيه بعد خصم إيجار الصالة البالغ 200 ألف جنيه، معقبا:«التذاكر المدفوعة من الطلبة جملتها 1.2 مليون جنيه منهم 200 ألف للصالة، والمدرس أخذ أرنب مقفول، ده لو معاه الامتحان مش هيحصل أن مدرس يأخد مليون جنيه في حصة يوم».
واختتم مقترحا: «المنظومة عندنا كلها فيها غلط، أرفع المصروفات ومرتبات المعلم سنه (قليلا) بس أجزر المدرس اللي يدي دروس خصوصية، ولي الأمر على مدار السنة بيدفع ويكع فلوس، هذا المدرس وغيره لازم يجبروا يعملوا شغلهم داخل الفصول، وكل الملايين التي تدفع في الدروس الخصوصية ليه تروح لبعض المدرسين! بدل ما تذهب لخزنة الدولة، الفلوس دي تقدر الدولة تأخذها».