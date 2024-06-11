مصدر حكومي مطلع: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بعد إجازة عيد الأضحى

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قال مصدر حكومي مطلع، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأمس الاثنين، قال مصدر حكومي مطلع إنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشان التعديلات الوزارية.

وصرح المصدر الحكومي: «لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية».

وأضاف أن الدكتور مصطفي مدبولي يكثف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.