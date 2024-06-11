سفير ألمانيا بالقاهرة: نقدم الدعم لذوي الهمم ونساند الجمعيات العاملة تحت مظلة وزارة التضامن

قال سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، اليوم، إن السفارة تعمل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتقدم بعض الدعم لذوى الهمم، مشيراً إلى أن السفارة تدعم هذا العام 22 مؤسسة تعمل في مجالات مختلفة.

*السفير الألماني يسلم شيكات الدعم لأصحاب المبادرات المجتمعية

وسلم السفير الألماني، خلال احتفالية بالسفارة الألمانية، شيكات لمشاريع وجمعيات أهلية تدعمها السفارة سنويًا بهدف تشجيع المبادرات المجتمعية في مصر، من خلال صندوق دعم المبادرات المجتمعية.

وتقدم السفارة الألمانية الدعم المالي للمشاريع المؤهلة التي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة المجتمعات المهمشة والأكثر احتياجا، فيما يتراوح الدعم بين 5000 إلى 10000 يورو لكل مبادرة، ويتم التركيز بشكل خاص على المبادرات الاجتماعية و الصحية والتعليمية.

وأضاف السفير على هامش الاحتفالية أن السفارة تدعم مبادرات الكيانات المحلية مثل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن، فيما لا يتم النظر في الطلبات المقدمة من جانب الكيانات الفردية.

*دعم سفارة ألمانيا لمشروعات جمعية أخميم

وتدعم السفارة الألمانية مشروعات جمعية الصعيد للتربية والتنمية (أخميم) ، وهى من أوائل الجمعيات التي وجهت جهودها لتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا في الصعيد، وقد تم تأسيسها عام 1940 بسوهاج بهدف تحسين الوضع المعيشي عبر التركيز على التعليم والصحة، ثم تطورت المشروعات لتشمل والثقافة والمحافظة على التراث.

وتساهم ألمانيا من خلال صندوق دعم المبادرات المجتمعية في أعمال تجديد وترميم بالدور الأرضي بمركز مجتمع أخميم بسوهاج، كما ستساهم المشاركة الألمانية في شراء تلفزيون ذكي، لتدريب 150 سيدة على الأشغال اليدوية وإنشاء صالة مفتوحة بمركز أخميم لعرض وبيع منتجات المركز.

*المساندة الألمانية لجمعية معا للتنمية

بالإضافة لذلك، تدعم السفارة الألمانية جمعية معاً للتنمية والبيئة في المنيا، والتي تهدف إلى دعم الأسرة المصرية غير القادرة على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ورفع المستوى الاقتصادي وتوفير بيئة تحتية مستدامة للقرى والمناطق العشوائية وتقديم مستوى من الخدمات والرعاية الاجتماعية من خلال متخصصين واستشاريين على أعلى مستوى لضمان جودة واستمرارية الخدمة المقدمة.

وستعمل المساهمة الألمانية على إمداد مزارعي المنيا بآلات الحصاد للمساعدة في أعمال الزراعة.

وتدعم سفارة ألمانيا جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف لتوفير الرعاية وإعادة تأهيل ذوي الهمم الذين يعانون من الشلل الدماغي وضعف السمع والإعاقات الحركية.