قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ هناك خطوطا عريضة للاتفاق مع حركة حماس يشير إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل أيام إضافية من التهدئة.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أنّه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة بعد هذه التهدئة، للعمل على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين وضمان ألا تشكل حماس خطرا على إسرائيل.

وتحدث نتنياهو عن جولته قطاع غزة، قائلا إنه قابل عددا من جنوده، وادعى أنه واثق من انتصاره المزعوم في هذه المرحلة.

ولفت إلى أنّ اليوم شهد استعادة عدد من النساء والأطفال من المحتجزين في غزة، متحدثا عن مشاعر بالسعادة في إسرائيل جراء ذلك.

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتمتد أربعة أيام ما يعني أنها يُفترض أن تنتهي غدا الاثنين، في حين تبذل مصر وقطر جهودا مكثفة لتمديدها.