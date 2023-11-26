 ختام العرض المسرحي بابا أنا آسف بثقافة بورسعيد - بوابة الشروق
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ختام العرض المسرحي بابا أنا آسف بثقافة بورسعيد


نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:15 م

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مساء أمس السبت، ختام فعاليات ليالي العرض المسرحي الاستعراضي "بابا.. أنا آسف"، الذي قدم على مدار 10 ليالِ، ضمن عروض مسرح الطفل التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تزامنا مع عيد الطفولة.

قصة العرض قدمت في قالب غنائي استعراضي للطفل، حول كيفية مواجهة صعوبات الحياة، لإعداد جيل يقدر ويحترم مشاعر الآخر، كما يوجه العرض رسالة حب وتقدير لكل أب، يبذل قصارى جهده من أجل تربية الأبناء تربية سوية قائمة على أسس ومبادئ، من خلال تلقينهم درس من الحياة بأنه ليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على كل ما يريد، وعليه أن يرتب احتياجاته وفقا لقاعدة الأهم فالمهم.

العرض المسرحي للمخرج محمد الدسوقي، تأليف سامح الرازقي، ألحان أحمد العجمي، مصمم استعراضات كريم مصطفى، تصميم ديكور شادي قطامش، وبطولة نخبة من نجوم المسرح البورسعيدي.

"بابا أنا آسف" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، وقدم بالتعاون مع فرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبدالله.

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