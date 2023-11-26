صلاح يعلق على تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

علق محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، على تعادل فريقه مع مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ليفربول تعادل أمام مستضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، في المبارة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر صلاح عدة صور من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: «ليست النتيجة التي أردناها لكننا سنواصل القتال».

النرويجي إيرلينج هالاند افتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27، قبل أن يعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 8، بأسيست من محمد صلاح.

وتراجع مانشستر سيتي إلى وصافة جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 30 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث.

ويستعد ليفربول لمواجهة لاسك لينز النمساوي، الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.