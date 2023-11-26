تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية، من "منتدى مصر للإعلام"، في القاهرة، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من ألفى صحفى وإعلامى ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، على أن يستمر لمدة يومين.

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من 84 فعالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفى وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، إضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية بهدف صقل مهارات الصحفيين.