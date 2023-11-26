أسامة كمال: هدنة غزة فرص لالتقاط الأنفاس في هواء قد يكون ملوثا بالفسفور

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هدنة غزة تُمكِّن مواطني القطاع فرصة لالتقاط الأنفاس في هواء قد يكون ملوثا بقنابل الفسفور التي أطلقها الاحتلال خلال الحرب.

وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وأشار إلى موافقة إسرائيل على تمديد الهدنة لأيام أخرى إذا أفرجت حماس عن عشرة محتجزين يوميا، مستنكرا تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اعتبر فيها أن الكرة في ملعب حماس، رغم أن جيش الاحتلال يشن حربه على المدنيين الفلسطينيين.

ونوه بأن الاحتلال ألقى 40 ألف طن متفجرات على غزة خلال العدوان، مؤكدا أن القطاع أصبح مكان لا يُحتمل السكن فيه لكن الشعب الفلسطيني مُطالب بالصمود على أراضيه.

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتمتد أربعة أيام ما يعني أنها يُفترض أن تنتهي غدا الاثنين، في حين تبذل مصر وقطر جهودا مكثفة لتمديدها.