الرئيس الألماني يعد بدعم بلاده الثابت لإسرائيل

وعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بدعم بلاده الثابت لإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قال شتاينماير في القدس اليوم الأحد: "تضامننا قائم مع إسرائيل، وهو ليس لإسرائيل كضحية للإرهاب بل إن تضامننا قائم أيضا لإسرائيل التي تدافع عن نفسها والتي تحارب تهديدا وجوديا".

وتابع شتاينماير أن إسرائيل لم تتعرض قط لجرح عميق كالذي تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن إسرائيل تحارب من أجل وجودها وأردف: "إسرائيل لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها وتأمين وجودها. لا ينبغي أبدا لمنظمة حماس الإرهابية أن تحقق هدفها ألا وهو محو إسرائيل، لا ينبغي لها أبدا أن تحقق هذا الهدف".

من جانبه، وصف هرتسوج نظيره الألماني بـ "الصديق الحقيقي".

يذكر أن شتاينماير وهرتسوج يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات عديدة.

ووجه هرتسوج الذي وصف حماس بـ "الوحش" و"الغول" حديثه إلى شتاينماير قائلا: "زيارتكم تعبير عن التحالف القوي بين بلدينا"، ووجه الشكر إلى الرئيس الألماني والحكومة الألمانية على "الموقف الواضح" بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأعرب هرتسوج عن تفاؤله حيال انتصار إسرائيل في الحرب على حماس وقال إن "الشعب الإسرائيلي سينتصر. سننهض مرة أخرى من الرماد مثل طائر الفينيق".