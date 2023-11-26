وزيرة الداخلية الألمانية تلتقي في المجر نظراء أوروبيين لبحث الحد من الهجرة غير النظامية

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تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عقد لقاء مع نظرائها من المجر والنمسا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا في مدينة سيجد الحدودية الواقعة جنوب المجر غدا الاثنين.

وستتركز محادثات الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي مع نظرائها الخمسة حول الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة جرائم التهريب وحماية الحدود.

ويمر بالقرب من مدينة سيجد السياج الحدودي الذي أقامته المجر في عام 2015 بطول القطاع الحدودي مع صربيا والبالغ طوله 160 كيلومترا.

وتهدف المجر من إقامة هذا السياج إلى التصدي للهجرة غير النظامية.