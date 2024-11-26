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بلينكن: نحن في المراحل النهائية لاتفاق بلبنان

بلينكن
بلينكن
وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:28 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إنهم في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف بلينكن أن "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا"، معربا عن اعتقاده في أنه "من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة".

وتابع: "حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في لبنان سيحرمها من هذا الدعم"، مؤكدا "نعمل منذ أسابيع وأشهر على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في لبنان".

وأكد بلينكن أنهم "ملتزمون بالعمل مع إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقضايا أخرى"، مشيرا إلى أنه "يجب وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة بدون حماس".

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