قيادي في حزب الله: باقون حتى بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل

قال النائب في مجلس النواب اللبناني والقيادي في حزب الله حسن فضل الله، إن الحزب سيبقى بعد انتهاء حربه مع إسرائيل، بما في ذلك عن طريق مساعدة النازحين اللبنانيين في العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء ، أن لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة" قبل الإعلان المرتقب عن وقف إطلاق النار.

وأشار إلى الهجمات المكثفة لجيش الاحتلال بعد ظهر اليوم على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وقصفت إسرائيل، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، وقال مكتبه إن هناك أنباء عن مقتل مئة شخص، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.