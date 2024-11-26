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استقرت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، في المنطقة الخضراء بمكاسب محدودة، بعد هبوط متواصل على مدار الجلسات الثلاث الماضية على التوالي (منذ بداية الأسبوع).



وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.05%، ووصل إلى مستوى 30284.35 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.42%، ووصل إلى مستوى 30270.51 نقطة، أمس.

واستانفت البورصة المصرية أمس الأول الأحد الخسائر، بعد انتعاشة قصيرة ومحدودة نهاية الأسبوع الماضي، عقب 4 جلسات من الخسائر.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.8%، ووصل إلى 30397.2 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر الاسبوع الماضي نحو 2.64%.