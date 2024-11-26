أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 733 ألفا و830 جنديا منذ بداية الحرب



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 733 ألفا و830 جنديا، بينهم 1480 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9435 دبابة، منها 20 دبابة أمس الاثنين، و19256 مركبة قتالية مدرعة، و20806 نظام مدفعية، و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1004 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19522 طائرة مسيرة، و2765 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30042 من المركبات وخزانات الوقود، و3683 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.