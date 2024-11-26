أبو الغيط: إسرائيل تسعى لتقويض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا، وذلك بحضور مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية وهي مصر واسعودية والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية للشئون الخارجية ووزير الدولة القطري.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال الإجتماع على أن قوة الإحتلال تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض للأبد أي إحتمال لقيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود 1967.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط شدد على أن إسرائيل ليست فوق القانون وليست خارج نطاق العقاب، وفي هذا الإطار أثنى الأمين العام على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار اوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مؤكداً ان هذا القرار يؤكد على إعتراف المجتمع الدولي بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غرة من قتل للأطفال والنساء وتجويع سكان القطاع وتدمير البنية التحتية للقطاع.

وأكد الأمين العام للجامعة أن الطريق الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار -سواء في غزة أو في لبنان- هو إتخاذ مواقف أقوى من قبل المجتمع الدولي في مواجهة اسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح إلى دولة الإحتلال للضغط من أجل وقف المجازر.

وطالب أبو الغيط الدول السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كخطوة مهمة بهدف تنفيذ حل الدولتين التي أكدت كافة الدول الغربية اقتناعها بأنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحمّل أبو الغيط المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني ونبه لأهمية التمسك بقيم الأمم المتحدة، مشيراً إلى الوضع الإنساني الكارثي لسكان القطاع بسبب عدم سماح قوات الإحتلال بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.