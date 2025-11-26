مؤشرات أولية بعد الحصر العددي في لجنة 19 بالعاشر من رمضان: تقارب في الأصوات بين حلمي وصبري

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز اللجنة الفرعية رقم 19 بمدرسة الزهور الابتدائية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الحصر العددي لأصوات الناخبين والناخبات الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل اللجنة.

وبحسب الحصر العددي، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجنة 681 ناخبًا وناخبة، حيث سجلت الأصوات الصحيحة لاختيار المرشحين بالنظام الفردي 619 صوتًا، مقابل 62 صوتًا باطلًا.

وأظهر الحصر حصول المرشح أحمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، على 136 صوتًا، فيما حصل المرشح السيد صبري، مرشح حزب النور، على 137 صوتًا، ليكونا الأكثر حصولًا على الأصوات داخل اللجنة على المقعد الفردي الوحيد المخصص للدائرة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم داخل 975 مركزًا انتخابيًا يضم 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحًا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، البالغ عددها 21 مقعدًا في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب 21 مقعدًا بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، الذي يضم محافظات: الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.