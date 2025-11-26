أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة العامة بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية نتائج الحصر العددي غير النهائي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي كشفت عن دخول المرشحين إبراهيم خليف وعماد الغراب وعبد الغني الشرقاوي ومنتصر عمار جولة الإعادة على المقعد الفردي المخصص للدائرة.

وبحسب الحصر العددي، حصل المرشح إبراهيم خليف “مستقبل وطن” على 35 ألفًا و123 صوتًا، وتبعه المرشح عماد الغراب من حزب حماة الوطن فردي بـ26 ألفًا و13 صوتًا، ثم المرشح المستقل عبد الغني الشرقاوي بإجمالي 20 ألفًا و441 صوتًا، والمرشح المستقل منتصر عمار رابعًا بـ 18 ألفًا و415 صوتًا.

وتشير الأرقام المعلنة إلى عدم تحقيق أي من المرشحين للنسبة المطلوبة للحسم من الجولة الأولى، لتتجه الدائرة رسميًا نحو جولة إعادة ثلاثية بين المرشحين الأعلى حصولًا على الأصوات.

وتواصل اللجنة العامة أعمال المراجعة وتجميع المحاضر؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتماد النتيجة النهائية خلال الساعات المقبلة.