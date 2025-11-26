الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عن انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بمركز الطود، وذلك اليوم الأربعاء، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسبب تنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر 6 بوصة المتعارض مع مشروع الصرف الصحي بمنطقة العديسات قبلي ضمن أعمال صرف صحي الممولة من أحد بنوك التنمية الإفريقية.

ودعت الشركة المواطنين، إضافة إلى أصحاب المخابز والمستشفيات، إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.