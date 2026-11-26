تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، مدرسة العمدة جمعة موسى للتعليم الأساسي بمدينة براني، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة المستوى الدراسي للطلاب، خاصة في مهارات القراءة والكتابة.

جاء ذلك بحضور فايز قاسم، رئيس مدينة براني، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وحرص محافظ مطروح على الوقوف ميدانيا على المستوى العام للطلاب، من خلال الحوار المباشر معهم ومناقشتهم للوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية ومستوى تمكنهم من مهارات القراءة والكتابة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لقياس معدلات التحسن وتقييم المستوى التعليمي للطلاب.

وخلال الزيارة، أهدى المحافظ مبالغ مالية للطلاب المتميزين، تشجيعا لهم على التفوق والتميز وتحفيزا لزملائهم على الاجتهاد، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والاستيعاب، إلى جانب الاهتمام بالثقافة العامة وتنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم.

وأكد محافظ مطروح أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، ورصد مستويات الطلاب بصورة دورية، والعمل على معالجة أوجه القصور أولا بأول، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.