استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس "كورونا عالميا"، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



على الصعيد الأوروبي، سجلت السلطات الصحية الألمانية 22 ألفا و214 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في ألمانيا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 7 ملايين و4 آلاف و442 إصابة، كما تم تسجيل 157 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 111 ألفا و65 حالة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفًا و 765 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 705 آلاف و 322 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 5 آلاف و890 حالة لعدم تسجيل حالات وفاة خلال اليوم السابق.. فيما يوجد 87 حالة في العناية المركزة.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 11 حالة وفاة، و12 ألفا و943 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و861 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و276 ألفا و53 إصابة، في حين أعلنت السلطات الصحية في البلاد أن المتحور أوميكرون هو السائد في البلاد.



وفى هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 آلف و564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الهولندية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و53 ألفا و124 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 20 ألف و705 حالة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 9 آلاف و564 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 685 ألفا و408 إصابات، كما تم تسجيل 10 وفيات، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 3 آلاف و197 حالة.



وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 6 آلاف و590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" إلى 20 ألفا و350 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و70 ألف و833 إصابة.



وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و271 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 693 ألفا و102 إصابة، كما تم تسجيل 47 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 12 ألفا و279 حالة وفاة.



أما في النمسا، فقد سُجّلت ألفي و85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن مليون و262 ألفا و836 حالة. كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليبلغ تراكمي حالات الوفاة 13 ألفا و626 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية ألف و529 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 692 ألفا و601 إصابة. كما تم تسجيل 18 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 5 آلاف و484 حالة وفاة.



وفى صربيا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ألف و89 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و289 ألفا و493 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 12 آلف و568 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية ألف و86 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 455 ألفا و386 حالة إصابة. كما تم تسجيل 6 وفيات، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 5 آلاف و535 حالة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 598 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن مليون و802 ألف و396 إصابة. كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليبلغ تراكمي حالات الوفاة 58 ألفا و536 حالة وفاة.



وفى أذربيجان، سجّلت السلطات الصحية 501 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالى الإصابات التراكمي التي سجلتها البلاد إلى 614 ألفا و119حالة. وأفادت وزارة الصحة الأذرية بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 8 آلاف و284 شخصا بعد وفاة 15 مصابا.



وسجلت سلطات الصحة القبرصية حالة وفاة واحدة، و268 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 628 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 149 ألفا و848 إصابة.



آسيويا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل ألف و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى 42 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و182 ألفا و905 حالات، والوفيات إلى 131 ألفا و348 حالة.



وسجلت السلطات الصحية اليابانية 294 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة - حتى الآن - مليونا و731 ألف و199 حالة، ولم تسجل السلطات حالات وفاة جديدة، ليقف تراكمي حالات الوفاة عند 18 ألفا و386 حالة.



وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 275 حالة إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة - حتى الآن - مليونا و582 ألفا و985 حالة إصابة. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ تراكمي حالات الوفاة 28 ألفا و56 حالة.



كما سجلت السلطات الصحية في اندونيسيا 255 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 4 ملايين و261 ألفا و667 إصابة. كما تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليبلغ تراكمي حالات الوفاة 144 ألفا و53 حالة وفاة.



بينما في نيبال، سجلت السلطات الصحية 157 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 827 ألفا و58 حالة إصابة. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ تراكمي حالات الوفاة 11 ألفا و583 حالة.



أفريقيًا، أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن وفاة 30 شخص وإصابة 14 ألفا و828 آخرين، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا إلى 90 ألفا و773 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 3 ملايين و102 ألفا و717 إصابة.



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 281 ألفًا و 358 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5 آلاف و359 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية ألفي و649 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و581 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3 آلاف و697 بعد تسجيل 6 حالات وفاة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 234 ألفا و709 حالات، والوفيات إلى ألفي و993 حالة.



وفي أمريكا اللاتينية، وأعلن المجلس الوطني البرازيلي لأمانات الصحة تسجيل 32 حالة وفاة، و3 آلاف و889 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يصل بحصيلة الوفيات إلى 618 ألفا و424 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 22 مليونا و234 ألفا و626 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة في تشيلي 29 حالة وفاة، وألف و511 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 39 ألفا و13 حالة، والعدد التراكمي للإصابات مليون و799 ألفا و125 إصابة.



كما أفادت وزارة الصحة الكوبية بوفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد19" المسجلة هناك إلى 8 آلاف و320 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 964 ألفا و607 إصابات.