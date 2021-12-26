محافظة الجيزة: ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة غير مطابق للمواصفات في شبرامنت

أعلنت محافظة الجيزة ضبط مصنع غير مرخص وغير مطابق للمواصفات، بقرية شبرامنت في مركز ومدينة أبو النمرس؛ يقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام مما يضر بالصحة العامة.

جاء ذلك في إطار الحملات المتواصلة التي تقوم بها محافظة الجيزة على المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية؛ للتأكد من التزامها بعوامل السلامه العامة أثناء الانتاج واعتمادها على مواد أمنه ومصرح بها حفاظا على سلامة المواطنين وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن .

وجرى التحفظ على 200 "شيكارة" أسمدة منتجة غير صالحة للاستخدام ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك خلال حملات قادها اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و شارك فيها الإدارة الزراعية بمركز أبو النمرس.

من جهة أخرى، واصلت محافظة الجيزة - من خلال حي العمرانية - إجراء تنسيق عام وتخطيط مروري لميدان الحسينية بنطاق محور الفريق كمال عامر - ترعه الزمر سابقا - ومطلع كوبري العمرانيه حيث تم تعديل مواقع البلدورات وإنشاء أرصفة للمشاه مع دعم الجزيرة بالرقعه الخضراء وجاري استكمال الاعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع وذلك بمتابعة من محمد نور الدين رئيس حي العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد باستمرار تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لأى تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.