أعلنت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة لتبلغ 34 قتيلًا على الأقل حتى اليوم الاثنين، فيما تم إلغاء أكثر 3 آلاف رحلة جوية في مختلف أنحاء البلاد خلال يوم احتفالات الكريسماس.

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن العاصفة الشتوية الشديدة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة باتجاه الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، أسفرت عن مقتل 34 شخصًا على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعًا في عدد ضحايا العاصفة من 31 حالة وفاة مؤكدة حتى يوم احتفالات الكريسماس، أمس الأحد، وذلك جراء الرياح القوية والتساقط الكثيف للثلوج ودرجات الحرارة شديدة البرودة، وهي عوامل أسفرت عن طقس قاسٍ وخطير في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن منطقة بافالو في ولاية نيويورك الأمريكية كانت أكثر المناطق تضررًا بالعاصفة الشتوية في الولايات المتحدة، حيث شهدت مصرع ما لا يقل عن 12 شخصًا بعد أن ارتفع مستوى الثلوج المتراكمة على الأرض إلى متر و10 سنتيمترات صباح أمس الأحد.

وفي السياق نفسه، تسببت العاصفة الشتوية في إيقاف 3181 رحلة طيران في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال يوم احتفالات الكريسماس، أمس الأحد، بالإضافة إلى تأجيل وإرجاء 7163 رحلة جوية داخلية وخارجية.

وذكرت الصحيفة أنه بحسب المواقع الإلكترونية المتخصصة في رصد وتتبع الرحلات الجوية، فإنه منذ مساء الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، تم إلغاء 1452 رحلة أخرى وتأجيل 980 رحلة في جميع أنحاء البلاد.

وفي نيويورك، أعلنت السلطات تسجيل 13 حالة وفاة بسبب العاصفة الثلجية في الولاية خلال آخر 24 ساعة.

وذكر مسؤولون في نيويورك -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين- أنه تم إنقاذ حافلة سياح كانت عالقة وسط الثلوج في نيويورك، لافتين إلى أن معدل تساقط الثلوج كان من 2 إلى 3 بوصات في الساعة.

وأفاد خبراء أرصاد جوية أمريكيين، في وقت سابق اليوم، بأن أجواء التجمد الشديدة الناجمة عن هبوب عاصفة شتوية مميتة في مناطق شاسعة من الولايات المتحدة قد تستمر خلال الأسبوع الحالي، حيث يتعامل الناس في غرب نيويورك مع الانجرافات الثلجية الهائلة التي تعصف بمركبات الطوارئ والمسافرين في جميع أنحاء البلاد خاصة مع توقف الرحلات الجوية وإغلاق الطرق السريعة.