مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن وضع ثلاثي الدفاع قبل مواجهة نوتينجهام

كشف إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن وضع ثلاثي الدفاع هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران قبل المباراة المرتقبة أمام نوتينجهام فورست غدا الثلاثاء في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستأنف مانشستر يونايتد مشواره في منافسات الدوري الإنجليزي غدا على ملعب "أولد ترافورد" بعد أن نجح في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز على بيرنلي.

وغاب ماجواير عن مباراة بيرنلي بسبب وعكة صحية بينما لم ينتظم مارتينيز وفاران في التدريبات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عودتهما من المشاركة في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وقال إيريك تن هاج في تصريحات نشرها نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين :"الأجواء جيدة. لقد عاد اللاعبون من كأس العالم واندمجوا مع الفريق من جديد ونشعر بأن الجميع متحمسين".

وأضاف :"لقد عاد اللاعبون، ونشعر بطاقتهم... الجميع يتطلعون إلى استئناف المنافسات."

وألمح تن هاج إلى اقتراب عودة ماجواير للمشاركة مع الفريق، حيث صرح قائلا :"عانينا من بعض المشاكل التي تمثلت في غياب ماجواير، لكنه عاد إلى التدريبات وأنا سعيد بذلك... الثنائي فاران ومارتينيز لم ينتظما في التدريبات بعد، لكن نأمل في عودتهما قريبا."

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وتعادلين مقابل أربع هزائم.