صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش كوسيط محتمل"، مشيرا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.

وأضاف كوليبا أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

ومع ذلك، وفقًا لكييف، كما أشار وزير الخارجية الأوكراني، يجب دعوة روسيا لحضور مثل هذه القمة بعد "المحكمة الدولية" التي يفترض أنها ضرورية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 ديسمبر، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".