انهيار جليدي يدفن عدة أشخاص في منحدر للتزلج بالنمسا

تسبب انهيار جليدي في دفن عدد من المتزلجين على منحدر للتزلج في منطقة أرلبيرج بالنمسا.

وجرى إنقاذ أحد ممارسي رياضة التزلج الشتوية ولا تزال عمليات البحث جارية عن ضحيتين آخريين.

وفي البداية افترضت السلطات أن هناك 10 متزلجين ربما يكونوا تحت الانهيار الجليدي، وذلك بناء على مقطع فيديو لأحد الشهود، ولكن تم التعرف على ثمانية من العشرة منذ ذلك الحين. حيث تمكنوا من النجاة من الانهيار الجليدي بصعوبة عندما وقع.

وقال متحدث: "حقيقة أنه لا يوجد تقارير بشأن وجود أشخاص مفقودين تمنحنا الأمل".

وقد تم نشر 200 متطوع وعدد من كلاب البحث وعدة مروحيات للبحث عن أي ضحايا. كما تم التحليق بالكشافات لمواصلة عملية الإنقاذ ليلا.

وذكرت الشرطة أن الانهيار الجليدي بدأ حوالي الساعة 3 مساء (1400 بتوقيت جرينتش) في منطقة قمة تريتكوبف التي يبلغ ارتفاعها 2700 متر في منطقة التزلج في ليخ وسورس في ولاية فورارلبرج.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تساقط الكثير من الثلوج في منطقة جبال الألب المرتفعة. وذكرت الشرطة أنه في يوم الأحد سادت ظروف شبيهة بالربيع في منطقة التزلج في أرلبيرج، والتي تشتهر بكثرة ممرات التزلج فيها. في الوقت نفسه، كانت خدمة التحذير من الانهيارات الجليدية، قد أشارت إلى أن هناك خطرا كبيرا من وقوع انهيار جليدي في المنطقة.