مسؤول روسي: صادراتنا من الغاز انخفضت بنحو 25%

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن صادرات الغاز الروسية ستنخفض بنحو 25% وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12% حتى نهاية العام.

وذكر في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، أنه "بالنسبة لصناعة الغاز سينخفض إنتاج وصادرات الغاز بقوة، وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021 وستنخفض الصادرات بنحو 25% والسبب الرئيسي هو إنهاء منشآت البنية التحتية للتصدير".

وعن تلخيص نتائج عام 2021، قال نوفاك إن صادرات الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 10% إلى 763 مليار متر مكعب وزادت الصادرات بنسبة 3% إلى 250 مليار متر مكعب.