رصد تحرك سيول في وديان نخل بشمال سيناء

رصد سكان محليون في مناطق نخل بمحافظة شمال سيناء، تحرك سيول في الأودية؛ نظرا لسقوط أمطار غزيرة لليوم الثالث في مختلف الأنحاء.



وذكرت المصادر أنه تم رصد تحرك سيل وادي الأزارق، ويقطع الطريق الرابط بين قريتي وادي العمرو والبرث متجها إلى وادي العريش.



وترفع محافظة شمال سيناء، حالة الطوارئ؛ تحسبا لتداعيات حالة الطقس غير المستقرة، حيث تتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات الأوضاع لتلقي البلاغات والتدخل السريع خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية.



وتسعى مجالس المدن خاصة في العريش لإزالة مياه الأمطار من الأحياء والشوارع من خلال معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بينما تسببت الأحوال الجوية والأمطار في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض أحياء العريش والشيخ زويد ورفح.