إنقاذ حياة معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد النبوي

تمكنت الفرق الطبية في "مركز صحي باب جبريل" بجوار المسجد النبوي في المدينة المنورة، من إنقاذ حياة معتمر "آسيوي" توقف قلبه في أحد ساحات المسجد.



واستقبل قسم الطوارئ بالمركز الحالة التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر، وتبين فقدانه الوعي، وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقف القلب والتنفس لدى المصاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين.



وباشر الفريق الطبي بالمركز إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب النبض والتنفس.



وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى المدينة المنورة العام لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.