طبيب ألماني: موجة الالتهابات التنفسية بلغت ذروتها في ألمانيا

بلغت موجة التهابات الجهاز التنفسي في ألمانيا ذروتها، بحسب كريستيان كاراجانيديس، رئيس الجمعية الألمانية لطب العناية المركزة وطب الطوارئ.



وقال كاراجانيديس، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "نعلم حاليا أن الموجة القوية للغاية من الإصابات قد وصلت توها إلى ذروتها ونأمل أن ينخفض عدد الإصابات في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل علامات على انخفاض طفيف في حالات التهابات الجهاز التنفسي المخلوي وأمراض معدية أخرى.



ومع ذلك حذر كاراجانيديس من تكدس محتمل في بعض المستشفيات الإقليمية ليلة رأس السنة، مناشدا لذلك المواطنين العدول عن إطلاق ألعاب نارية ليلة رأس السنة بسبب خطر الإصابة.



وأعرب كاراجانيديس، وهو أيضا عضو في مجلس الخبراء الألماني لمكافحة كورونا، عن تفاؤله فيما يتعلق بالجائحة، وقال: "أتوقع أن الجائحة ستكمل دورتها الآن"، متوقعا انتهاءها عقب الشتاء.



وبينما لا يزال من المرجح حدوث موجة أو موجتين صغيرتين من كورونا، أشار كاراجانيديس إلى أن مناعة السكان صارت قوية، كما تراجع إلى حد كبير عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة.