نائب رئيس وزراء روسيا: صادرات النفط الروسي تقترب من 242 مليون طن خلال العام الحالي



قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا ستحقق خلال العام الحالي صادرات نفطية تبلغ 242 مليون طن بزيادة نسبتها 5ر7% عن العام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الكمية تعادل حوالي 86ر4 مليون برميل يوميا على أساس أن الطن يساوي 33ر7 برميل.



وقال نوفاك إن روسيا تستهدف وصول صادراتها السنوية من النفط إلى 260 مليون طن بحلول 2025 بفضل التوسع في الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أن التخفيضات التي تقدمها روسيا على أسعار نفطها ستبدأ التراجع خلال أربعة شهور مع تطوير المنتجين والمشترين طرق جديدة للإمدادات.



في الوقت نفسه، يصل فائض الطاقة التحميلية لموانئ تصدير النفط الروسي إلى ما بين 35 و40 مليون طن سنويا، في حين تعمل روسيا على زيادة هذه الطاقة.



في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى انخفاض كميات النفط الخام التي تجري معالجتها داخل روسيا خلال العام الحالي بنسبة 9ر2% سنويا إلى 272 مليون طن.